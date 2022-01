Podatki 2022: Tworzenie i rozliczanie grup VAT

Aktualnie podatkowe grupy kapitałowe w Polsce mogą rozliczać wspólnie jedynie podatek CIT. Brak możliwości wspólnego rozliczania VAT, które de facto jest europejskim standardem sprawia, że Polska jako kraj jest mniej konkurencyjnym do inwestowania miejscem aniżeli pozostałe kraje UE. W związku z tym, wraz z wprowadzeniem Polskiego Ładu postanowiono o możliwości tworzenia grup VAT, które będą jeszcze bardziej dostępne dla podatników, bowiem w grupach VAT nie będzie limitu minimalnej wysokości kapitału zakładowego, ponadto zmniejszone zostaje kryterium udziałowe, które wyniesie 50%, a nie tak jak w przypadku grup CIT, które wynosi 75%.

Zalety utworzenia grupy VAT są widoczne w sytuacji, gdy w grupie podmiotów powiązanych część z nich jest stałym płatnikiem VAT do organów podatkowych, a pozostałe są w pozycji zwrotowej. Bez grupy VAT płynność finansowa nie jest optymalna i jest zaburzona, bowiem najczęstszym terminem zwrotu VAT stosowanym przez podatników jest termin 60 dni. Innymi słowy – przez 2 miesiące pieniądze jednostki są zamrożone na koncie urzędu skarbowego. Grupa VAT niewątpliwie pozwoli na zbilansowanie rozliczeń VAT, uwzględniając wszystkie podmioty, które wchodzą w jej skład poprzez dokonanie jednego, skonsolidowanego rozliczenia. Ponadto w ramach grupy VAT – nie będzie konieczności wystawiania faktur lub rozliczenia VAT należnego oraz naliczonego, gdyż transakcję między jednostkami tworzącymi grupę VAT nie podlegają opodatkowaniu VAT.

Proponowane przez ministerstwo finansów zmiany wejdą w życie 1 lipca 2022 r. Będzie to dobrowolne rozwiązanie dla przedsiębiorców, w ramach którego dla celów podatku VAT - grupa powiązanych jednostek stanie się jednym podatnikiem VAT. Takie podejście pozwala na uproszczenia rozliczeń oraz zmniejszenie administracji wśród podmiotów powiązanych, szczególnie w przypadku licznych transakcji pomiędzy tymi podmiotami. Poza korzyściami związanymi z uproszczeniem rozliczeń VAT i poprawą płynności finansowej, istotnym ryzykiem w momencie przystąpienia do grupy VAT jest solidarna odpowiedzialność podmiotów grupy za jej zobowiązania z tytułu VAT. Odpowiedzialność rozciągać się będzie również na okres po utracie przez grupę statusu odrębnego podatnika, aż do upływu terminu przedawnienia.

Definicja grupy VAT i powiązania warunkujące jej utworzenie

W myśl nowej definicji ustawowej, grupa VAT jest grupą podmiotów powiązanych finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie, która jest zarejestrowana jako podatnik podatku VAT.

Zgodnie z art. 15a ust. 2 ustawy o VAT w skład grupy VAT będą mogły wchodzić wyłącznie podmioty, które:

posiadają siedzibę na terytorium kraju, lub

nie posiadają siedziby w Polsce, ale na terytorium Polski znajduje się ich oddział, za pośrednictwem którego prowadzą działalność gospodarczą,

Co ważne, jednostki należące do grupy muszą spełniać warunki wszystkich trzech powiązań jednocześnie (finansowych, ekonomicznych i organizacyjnych) między sobą, co wynika z literalnego brzmienia art. 15a ust. 3, 4 i 5 ustawy o VAT.

Powiązanie finansowe zgodnie z art. 15a ust. 3

Jeden z członków grupy VAT posiada: