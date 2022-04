Podatki 2022: Senat proponuje pakiet zmian podatkowych w związku z wojną

„Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw podatkowych w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy zmierza do ustanowienia epizodycznych regulacji mających stanowić podatkowy bodziec do wspierania wszelkich inicjatyw związanych z przeciwdziałaniem skutkom agresji zbrojnej Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Pakiet przewiduje m.in. zwolnienie z podatku od spadków i darowizn nabycia w okresie od 24 lutego do 31 grudnia 2022 r. tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy własności rzeczy lub praw majątkowych przez osobę będącą obywatelem Ukrainy lub Białorusi, która w tym okresie przeniosła miejsce swojego zamieszkania do Polski w związku z działaniami wojennymi. Co ważne, obywatele Ukrainy i Białorusi mieliby także uzyskać prawo do korzystania z tzw. u...