Podatki 2022: Samorządy w obliczu gorszej sytuacji podatkowej

W trakcie najbliższej dekady samorządy stracą na zmianach podatkowych w ramach tzw. Polskiego Ładu w sumie ok. 125 mld zł. Skutki obniżenia klina podatkowego w PIT tylko w 2022 r. przyniosą władzom lokalnym straty rzędu 13,5 mld zł. Jak wskazują eksperci fundacji FOR, do tej pory rząd zapowiedział rekompensaty w łącznej wysokości 66 mld zł i nie wiadomo, jak sytuacja zostanie rozwiązana w późniejszych latach.