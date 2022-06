Podatki 2022: Samorządy tracą na zmianach podatkowych

Samorządy obawiają się negatywnego wpływu szykowanej przez rząd obniżki podatku dochodowego PIT z 17 proc. do 12 proc. W przypadku samego Poznania straty związane z obniżeniem podatku i inflacją miałyby wynieść ok. 500-600 mln zł w skali roku. Jak przekonują władze tego miasta, to właśnie zmiany w systemie podatkowym są obecnie największym zagrożeniem dla finansów samorządów.