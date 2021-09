Podatki 2022: Przepisy ws. podatku od nieruchomości zostaną uszczelnione

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych zostanie znowelizowana – wynika z projektu przedstawionego przez Ministerstwo Finansów. Zmiany, które mają wejść w życie 1 stycznia 2022 r., powinny uszczelnić system zwolnień z podatku od nieruchomości w przypadku wykorzystywania gruntów kolejowych do prowadzenia działalności w zakresie niezwiązanym z kolejnictwem.

„Projektowane rozwiązania wychodzą naprzeciw postulatom jednostek samorządu terytorialnego dotyczącym uszczelnienia systemu zwolnień od podatku od nieruchomości w sytuacji wykorzystywania gruntów kolejowych do prowadzenia działalności w obszarze niezwiązanym z kolejnictwem” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Nowelizacja ma w założeniu wyeliminować nadużycia w interpretacji obecnych przepisów przez niektórych przedsiębiorców, którzy nie prowadzą działalności zarządcy na rynku kolejowym i jednocześnie wykorzystują regulacje do unikania opodatkowania, co w efekcie prowadzi do zmni...