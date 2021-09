Podatki 2022: Projekt wprowadzający KSeF już w Sejmie

Z początkiem 2022 r. w życie wejść ma nowelizacja ustawy o VAT i niektórych innych ustaw, która wprowadzi do polskiego systemu podatkowego e-fakturę. Jednocześnie utworzony zostanie Krajowy System e-Faktur (KSeF). Korzystanie z e-faktur będzie na razie dobrowolne, ale niewykluczone, że później stanie się to rozwiązaniem obowiązkowym.

„Projekt ustawy wprowadza możliwość wystawiania faktur ustrukturyzowanych, jako jednej z dopuszczanych form dokumentowania transakcji obok faktur papierowych i obecnie występujących w obrocie gospodarczym faktur elektronicznych. Faktury ustrukturyzowane to faktury wystawiane przez podatników za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, tj. Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), oznaczone przydzielonym numerem identyfikującym fakturę w tym systemie” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Jak tłumaczy Ministerstwo Finansów, w ramach systemu KSeF obowiązywać będą bardzo podobne do tych obecnych zasady wystawiania faktur. Co ważne, odbiór e-faktur przy użyciu KSeF ma wymagać akceptacji odbiorcy takiej faktury. Wyrażanie zgody będzie przebiegać identycznie, jak jest to aktualnie przy fakturach elektronicznych. Jeśli odbiorca nie wyrazi zgody...