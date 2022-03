Podatki 2022: Pomoc dla Ukraińców bez podatku VAT

– Rozporządzenie dotyczące stawki 0 proc. VAT w przypadku pomocy materialnej to ukłon w stronę tych obywateli naszego kraju, którzy nie są obojętni na potrzeby osób dotkniętych działaniami wojennymi w Ukrainie. To również sygnał z naszej strony, że wspieranie potrzebujących ma zawsze sens. To cegiełka, którą dokładamy w tych trudnych czasach, aby pokazać, że doceniamy każdą formę niesienia pomocy – mówi wiceminister finansów, Artur Soboń.

Zgodnie z opublikowanym w Dzienniku Ustaw rozporządzeniem, zerowa stawka VAT obejmuje wszelkiego typu nieodpłatne dostawy towarów oraz świadczenia usług, które mogą się okazać konieczne do ...