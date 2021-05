Podatki 2022: Polski Ład znacznie zmieni przepisy ws. PIT i B+R

Przedstawiony w sobotę tzw. Polski Ład zakłada cały szereg zmian dotyczących systemu podatkowego. Kluczowe modyfikacje odnoszą się do podatku dochodowego PIT (podniesienie kwoty wolnej do 30 tys. zł i podwyższenie drugiego progu do 120 tys. zł) oraz preferencji dla działalności badawczo-rozwojowej (B+R). Zmiany podatkowe zostaną wprowadzone w życie prawdopodobnie w 2022 r.