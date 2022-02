Podatki 2022: Polski Ład a dwie umowy o pracę

Polski Ład jest korzystny dla większości pracowników, którzy otrzymują miesięczne wynagrodzenie do kwoty ok. 5700 zł brutto. Z kolei dla dużej grupy pracowników, którzy zarabiają miesięcznie do ok. 11 141 zł brutto powinien pozostać neutralny. Wśród zasadniczych zmian, które oddziałują na poziom wynagrodzeń netto jest brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku. Równocześnie podwyższono kwotę wolną od podatku do 30 000 zł (z maksymalnej kwoty wolnej – 8000 zł) i zwiększono próg dochodowy, powyżej którego jest stosowana stawka 32% (z 85 528 zł do 120 000 zł).

Zdarzają się sytuacje, gdy pracownik jest równocześnie zatrudniony u dwóch różnych pracodawców (całość lub część etatu). Wówczas należy wziąć pod uwagę:

