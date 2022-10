Podatki 2022: Podatkowy Polski Ład poprawił sytuację rodzin

Na Polskim Ładzie podatkowo skorzystały przede wszystkim rodziny, a stracili single o wysokich dochodach – wynika z szacunków firmy doradczej Vialto Partners. W nowym raporcie wskazano, że wprowadzona w bieżącym roku reforma podatkowa jest w zakresie podatku dochodowego PIT co do zasady korzystna pod kątem wysokości wynagrodzeń netto. Negatywny wpływ ma z kolei likwidacja możliwości odliczania od podatku składki zdrowotnej.

Podatkowy Polski Ład obowiązuje od początku 2022 r., ale w połowie roku wprowadzono korekty odpowiadające na część kontrowersji związanych z reformą.

Pod względem opodatkowania dochodów największe znaczenie miały zwiększenie kwoty wolnej od podatku PIT do 30 tys. zł w skali roku, zmniejszenie standardowej stawki PIT z 17 proc. do 12 proc. oraz podniesienie progu podatkowego do 120 tys. zł. Negatywny wpływ na podatników ma natomiast likwidacja możliwości odliczenia od podatku PIT składki ...