Podatki 2022: Podatek Belki może zostać zawieszony

Do Sejmu trafił kolejny poselski projekt dotyczący tzw. podatku Belki. Posłowie kilku opozycyjnych partii proponują zwolnienie z podatku dochodowego oszczędności do czasu, gdy wskaźnik inflacji powróci do poziomu 2,5 proc. (z odchyleniem do 1 pkt proc. w górę lub w dół).