Podatki 2022: Opodatkowanie fundacji rodzinnych budzi wątpliwości

Przygotowane przez rząd przepisy podatkowe dotyczące fundacji rodzinnych nie zachęcą do tworzenia tego rodzaju fundacji, bo w praktyce dochodzić może do podwójnego opodatkowania – twierdzą eksperci Konfederacji Lewiatan. Nowa ustawa o fundacji rodzinnej ma wejść w życie z początkiem 2022 r. i prowadzić m.in. do ułatwienia sukcesji w firmach rodzinnych.