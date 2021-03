Podatki 2022: Nowy projekt ws. podniesienia kwoty wolnej w podatku PIT

Klub parlamentarny Koalicji Polskiej zgłosił do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym PIT, w którym proponuje podwyższenie do 30 tys. zł kwoty wolnej od opodatkowania dla wszystkich podatników. Podniesienie kwoty kosztowałoby ok. 60 mld zł, a zmiany miałyby obowiązywać w odniesieniu do dochodów uzyskanych od początku 2022 r.