Podatki 2022: Nowy projekt ws. osób samotnie wychowujących dzieci

Podatnicy będący osobami samotnie wychowującymi dzieci powinni mieć przywrócone prawo do wspólnego opodatkowania z dzieckiem lub dziećmi – wynika z senackiego projektu nowelizacji ustawy o podatku PIT, który trafił w ostatnich dniach do Sejmu. Nowela miałaby mieć zastosowanie do dochodów uzyskanych od 2022 r. Wcześniej podobne zmiany zaproponowano w rządowym projekcie zmian w Polskim Ładzie.