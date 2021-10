Podatki 2022: Nowa ulga dla rodzin 4+

Polski Ład został przyjęty na posiedzeniu Sejmu 1 października 2021 r. Znalazły się w nim nowe rozwiązania dotyczące m.in. dużych rodzin. PIT-0 dla rodzin 4+ to ulga adresowana do rodziców (w tym zastępczych i opiekunów prawnych), którzy wychowują co najmniej 4 dzieci. Z tego zwolnienia będą mogli skorzystać wszyscy niezależnie od tego czy są pracownikami, przedsiębiorcami, wychowują dzieci razem, czy są samotnymi rodzicami.