Podatki 2022: Niższy podatek także dla małych umów cywilnoprawnych

Stawka podatku ryczałtowego dla tzw. małych umów cywilnoprawnych do 200 zł zostanie również obniżona z 17 proc. do 12 proc. – wynika z aktualnej wersji projektu zmian w podatkowym Polskim Ładzie. Resort finansów szacuje, że zmiana będzie dotyczyć ok. 76 tys. płatników, a koszt obniżki podatku ma wynieść ok. 10 mln zł.