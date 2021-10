Podatki 2022: Nabycie sprawdzające usankcjonuje prowokacje urzędnicze

Nabycie sprawdzające zostanie wprowadzone do ustawy o KAS. Będzie to sprowadzać się do faktycznej weryfikacji, czy dany podatnik wywiązuje się z obowiązków wynikających z przepisów poprzez dokonanie przez sprawdzającego zakupu towaru lub usługi. Taka kontrola ma pokazać, czy w danym przypadku przestrzegane są obowiązki dotyczące ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej i wydawania nabywcy paragonu fiskalnego.

Do przeprowadzenia nabycia sprawdzającego upoważnieni będą funkcjonariusze KAS posiadający legitymacje służbowe i stałe upoważnienia. Kontrolujący będzie zobowiązany do okazania legitymacji i poinformowania o nabyciu sprawdzającym niezwłocznie po dokonaniu nabycia. Za naruszenie przepisów podatnik zostanie obciążony grzywną w formie mandatu karnego. Co ważne, nabyte towary mają również podlegać niezwłocznemu zwrotowi sprawdzanej osobie.

