Podatki 2022: MF zmieni podejście ws. podatkowych praw spadkobierców

Ministerstwo Finansów zmieni podejście do praw spadkobierców do korzystania z ulg i zwolnień podatkowych po ich zmarłych bliskich. Resort ma przygotować odpowiednie wyjaśnienia z wytycznymi dla Krajowej Administracji Skarbowej. Wcześniej część podatników wysyłała w takich sprawach skargi do biura rzecznika praw obywatelskich.