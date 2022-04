Podatki 2022: MF szykuje kolejne korekty w podatkowym Polskim Ładzie

Kolejny pakiet korekt zapowiedziano po przeprowadzeniu konsultacji społecznych. W praktyce pakiet zostanie rozszerzony o kilka nowych rozwiązań.

– Zostaje wszystko to, co dobre, czyli 30 tys. zł kwoty wolnej od podatku i 120 tys. zł rocznie w progu podatkowym. PIT będzie niższy, bo ledwie 12-procentowy. Zlikwidujemy też nieprzewidywalną i skomplikowaną tzw. ulgę dla klasy średniej i przywrócimy wspólne rozliczenie z dzieckiem dla samotnych rodziców. Do zaproponowanych przez nas rozwiązań dołożyliśmy kilka nowych, których oczekiwała od nas opinia publiczna. Wśród nich jest m.in. możliwość powrotu na skalę podatkową przez przedsiębiorców na podatku liniowym i ryczałcie. To realizacja postulatu przedsiębiorców, doradców podatkowych ...