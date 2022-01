Podatki 2022: MF liczy na pozytywne efekty obniżki stawek VAT

Przewidziane w tzw. tarczy antyinflacyjnej 2.0 obniżki stawek VAT na niektóre towary powinny doprowadzić do zmniejszenia cen – przekonuje Ministerstwo Finansów. Nowa tarcza ma obowiązywać od 1 lutego do końca lipca 2022 r. W części przypadków obowiązywać będą stawki obniżone, a zerowy VAT obejmie żywność, gaz ziemny oraz nawozy i inne wybrane środki wykorzystywane w produkcji rolniczej.

„Jednym z największych problemów, z którym borykają się dziś Polacy są wysokie rachunki i wysokie ceny. Podwyżki wynikają z czynników zewnętrznych, niezależnych od rządu. Jednak rząd ma narzędzia do tego, by je złagodzić. Dlatego powstała najpierw tarcza antyinflacyjna 1.0, a niedługo zacznie działać tarcza antyinflacyjna 2.0. Tarcze pokazują, że rząd robi wszystko, aby złagodzić skutki inflacji i zmniejszyć jej koszty dla Polaków. W skali całej Europy to jeden z najbardziej rozbudowanych program&oa...