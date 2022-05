Podatki 2022: Leki do terapii ratujących życie z zerową stawką VAT?

W ustawie o VAT powinny zostać wprowadzone przepisy obniżające do 0 proc. stawkę podatku VAT dla leków służących terapii ratującej życie – twierdzą posłowie Koalicji Polskiej, którzy skierowali do Sejmu projekt zmian w ustawie o VAT. Do 16 maja br. takie leki były objęte zerową stawką w ramach przepisów wprowadzonych w związku z pandemią koronawirusa.

W trakcie pandemii koronawirusa wprowadzono stawkę 0 proc. na dostawy produktów leczniczych sprowadzonych do Polski, które są finansowane ze środków zgromadzonych w czasie realizowanych zbiórek publicznych określonych produktów leczniczych. W założeniu taka preferencja obejmowała leki przeznaczone do terapii, które pierwotnie miały być prowadzone poza Polską, ale w związku z ograniczeniami dotyczącymi pandemii jedyną możliwością było sprowadzenie danego leku do Polski. Takie rozwiązanie obowiązywało do 16 maja 2022 r., czyli dnia odwołania stanu epidemii w Polsce.

„Obowiązujący dotąd stan epidemii został zastąpiony stanem zagrożenia epidemicznego, co wywołało zmiany w stosowaniu preferencyjnych stawek podatku od towaru i usług. Szczeg&o...