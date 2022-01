Podatki 2022: Księgowi ostrzegają przed dalszymi problemami z PIT-2

Projekt nowelizacji zakłada przede wszystkim przeniesienie do ustawy o PIT regulacji wprowadzonych drogą rozporządzenia z 7 stycznia 2022 r. ws. przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w 2022 r. Przepisy te zakładają, że wysokość zaliczek dla pracowników i zleceniobiorców osiągających miesięczny przychód do 12,8 tys. zł brutto powinna być pobierana w wysokości nie wyższej od kwoty zaliczki obliczanej na zasadach obowiązujących do 31 grudnia 2021 r.

W nowym oświadczeniu SKwP zwraca uwagę na szykowaną zmianę art. 32 ustawy o PIT w zakresie składania oświadczenia PIT-2. Po nowelizacji płatnik ma stosować zmniejszenie zaliczki o 1/12 kwoty zmniejszające...