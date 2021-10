Podatki 2022: Krajowy System e-Faktur na pierwszych testach

Ministerstwo Finansów rozpoczęło testy Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), który ma zostać wdrożony w 2022 r. i początkowo być rozwiązaniem dobrowolnym. Pilotaż jest skierowany do podmiotów zajmujących się rozwojem oprogramowania do fakturowania. Testy mają pozwolić na lepsze przygotowanie się do wprowadzenia nowego systemu e-faktur.