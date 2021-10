Podatki 2022: Kolejny projekt obniżający VAT na prąd

Stawka podatku VAT na energię elektryczną powinna zostać obniżona z 23 proc. do 8 proc. – twierdzi klub parlamentarny Koalicji Polskiej, który skierował do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o VAT. To już drugi w ostatnim czasie tego rodzaju projekt. Obniżka opodatkowania miałaby łagodzić efekty wyraźnie rosnącej inflacji.