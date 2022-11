Podatki 2022: Kolejne produkty nawozowe z zerową stawką VAT

Nawozowe produkty mikrobiologiczne będą do końca roku objęte stawką VAT w wysokości 0 proc. – wynika z projektu rozporządzenia przygotowanego w Ministerstwie Finansów. Nowe przepisy są związane ze zmianami w prawie unijnym i dodaniem do polskiego prawa nowej kategorii tego rodzaju produktów. Zmiany mają wejść w życie 3 grudnia br.

Projekt przewiduje czasowe – do 31 grudnia 2022 r. – obniżenie stawki VAT do 0 proc. dla nawozowych produktów mikrobiologicznych. Chodzi o produkty, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 10a ustawy o nawozach i nawożeniu, wpisane do wykazu nawozowych produktów mikrobiologicznych prowadzonego przez ministra właściwego do spraw rolnictwa lub upoważnioną przez niego jednostkę organizacyjną, jak i unijne odpowiedniki takich towarów (biostymulatory mikrobiologiczne). Obecnie dostawa takich produktów jest objęta stawką w wysokości 23 proc.

„Proponowana w niniejszym projekcie zmiana związana jest z nowelizacją ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeni...