Podatki 2022: Jak zmiany podatkowe wpłyną na emerytury i renty?

W przyszłym roku wprowadzone zostaną przepisy zwalniające z podatku dochodowego emerytów i rencistów, którzy otrzymują świadczenia w wysokości do 2500 zł brutto – wynika z aktualnej wersji dużego projektu nowelizacji ustaw podatkowych w ramach tzw. Polskiego Ładu. Jak szacuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, dzięki temu ok. 65 proc. seniorów w ogóle nie zapłaci podatku.

Projekt zakładający zmiany podatkowe i podwyższenie kwoty wolnej w podatku PIT znajduje się obecnie w Sejmie. Po wprowadzeniu reformy w praktyce emeryci i renciści, którzy dostają świadczenia do 2500 zł brutto, w ogóle nie zapłacą podatku dochodowego. W konsekwencji ok. 65 proc. seniorów nie będzie płacić podatku, a realny zysk wyniesie do 2250 zł w skali roku. Na zmianach skorzystać ma w sumie przeszło 8 mln osób.

W lepszej sytuacji będą również świadczeniobiorcy otrzymujący świadczenia w wysokości ponad 2500 zł brutto, bo podatek będzie odprowadzany jedynie od kwoty przekracz...