Podatki 2022: Jak niższe podatki przełożą się na ceny energii?

Dzięki tymczasowej obniżce opodatkowania energii na początku 2022 r. przeciętne gospodarstwo domowe prawie nie odczuje podwyżek, a w okresie od stycznia do marca comiesięczne rachunki za prąd wzrosną jedynie o ok. 6 zł – wynika z szacunków Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej. W dłuższej perspektywie czasu Polska zmierzy się jednak z kolejnymi wzrostami cen, co będzie efektem głównie unijnej polityki klimatycznej.