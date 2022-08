Podatki 2022: Gaz LPG, olej opałowy i pellet z zerową stawką VAT?

Do Sejmu trafił senacki projekt nowelizacji, w którym zaproponowano obniżenie do 0 proc. stawki podatku VAT na gaz LPG, olej opałowy i pellet. Obecnie produkty te są objęte stawką na poziomie 23 proc. Obniżka podatku miałaby dotyczyć okresu od 1 października do 31 grudnia 2022 r. Projektodawcy zakładają, że zmniejszenie VAT kosztowałoby ok. 600 mln zł.