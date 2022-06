Podatki 2022: Dłuższy termin na złożenie deklaracji CIT-8E

Termin na złożenie deklaracji podatkowej CIT-8E zostanie wydłużony do 30 września 2022 r. – wynika z opublikowanego przez resort finansów projektu rozporządzenia. W efekcie podatnicy opodatkowani ryczałtem od dochodów spółek będą mieć więcej czasu na wywiązanie się z obowiązku podatkowego.

„Projektowana w rozporządzeniu regulacja modyfikuje ustalony w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych termin do złożenia deklaracji CIT-8E i wydłuża go do końca września 2022 r.” – wskazano w uzasadnieniu projektu.

Jak tłumaczy resort finansów, przedłużenie terminu jest związane z postulatami dotyczącymi zapewnienia właściwych warunków czasowych na wypełnienie obowiązków związanyc...