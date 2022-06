Podatki 2022: Dłuższe zwolnienie z VAT dla świadczeń na rzecz Ukrainy

Zerowa stawka podatku VAT dla wszelkiego rodzaju nieodpłatnych świadczeń związanych z pomocą dla Ukraińców będzie stosowana do 31 grudnia 2022 r. – wynika z projektu rozporządzenia resortu finansów. Pierwotnie obniżona do 0 proc. stawka VAT miała w tych przypadkach obowiązywać od 24 lutego do 30 czerwca br.