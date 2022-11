Podatki 2022: Część produktów rolniczych dłużej z zerową stawką VAT

Wybrane produkty związane z produkcją rolniczą będą objęte zerową stawką VAT do 31 grudnia 2022 r. – wynika z nowego rozporządzenia resortu finansów, które opublikowano w Dzienniku Ustaw. Stawka na poziomie 0 proc. dotyczy m.in. polepszaczy gleby, środków wapnujących i niektórych podłoży do upraw. Pierwotnie preferencyjna stawka miała obowiązywać tylko do końca października br.