Podatki 2022: Będzie nowe zwolnienie z VAT w związku z działaniami obronnymi

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt zmian w ustawie o VAT, w którym przewidziano m.in. wprowadzenie nowego zwolnienia z podatku w związku z działaniami obronnymi realizowanymi w ramach prowadzonej przez Unię Europejską polityki bezpieczeństwa i obrony. Przepisy będą dostosowane do unijnych wymogów. Zmiany mają wejść w życie z początkiem lipca br.

Projekt nowelizacji zakłada dostosowanie ustawy o VAT do unijnej dyrektywy 2019/2235. Główną zmianą będzie wprowadzenie zwolnienia z VAT dla importu towarów do państw członkowskich przez siły zbrojne innych państw członkowskich do użytku tych sił lub towarzyszącego im personelu cywilnego albo też w celu zaopatrzenia ich mes bądź kantyn, jeśli siły te biorą udział w działaniach obronnych przeprowadzanych w celu realizacji działania UE w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (WPBiO).

„Zwolnienie z VAT obejmujące dostawę towarów lub świadczenie usług, przeznaczonych do użytku sił zbrojnych państwa członkowskiego lub towarzyszącego im personelu cywilnego lub też w celu zaopatrzenia ich mes lub kantyn, gdy siły te uczestniczą w działaniach obronnych prowadzonych w celu realizacji działan...