Podatki 2022: Aktualizacja certyfikatu dotyczącego JPK

Jeszcze w tym miesiącu dojdzie do aktualizacji certyfikatu w usłudze e-dokumenty.mf.gov.pl – poinformowało Ministerstwo Finansów. Certyfikat klucza publicznego do szyfrowania klucza szyfrującego środowiska produkcyjnego usługi ma zostać zaktualizowany 28 lipca br. Jak zaznacza resort finansów, w tym dniu mogą się pojawić pewne utrudnienia w dostępie do środowiska produkcyjnego.