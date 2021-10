Podatki 2022: Akcyza w górę. O ile wzrosną ceny papierosów?

Ministerstwo Finansów szykuje podwyżkę akcyzy na papierosy i alkohole. Stawki podatku mają być podnoszone stopniowo od 2022 r. Oficjalne szacunki wskazują, że paczka tradycyjnych papierosów zdrożeje najpierw o ok. 30 gr. Jak ocenia jednak branża tytoniowa, wzrost będzie dwukrotnie wyższy, a w 2027 r. paczka papierosów ma kosztować minimum 23 zł.

W opublikowanym kilka dni temu projekcie nowelizacji ustawy akcyzowej Ministerstwo Finansów zaproponowało, by od 2022 r. minimalna stawka akcyzy na papierosy wzrosła z obecnych 100 proc. do 105 proc. całkowitej kwoty akcyzy. Jednocześnie przewiduje się, że w latach 2023-2027 stawka akcyzy na papierosy, tytoń do palenia i wyroby nowatorskie będzie rosnąć corocznie o 10 proc.

Planowane zmiany są dużym zaskoczeniem dla branży tytoniowej, w tym BAT Polska, Imperial Tobacco Polska i JTI Polska, które krytycznie oceniają projekt nowelizacji.

– Sam pomysł wprowadzenia mapy drogowej dla rynku tytoniowego – czyli przewidywalności podwyżek dla naszego sektora – jest korzystnym rozwią...