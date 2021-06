Artykuły: Aktualności - podatki, rachunkowość, ZUS, gospodarka powiększ tekstdrukujprześlij do siebieprześlij do znajomego 29.06.2021 Podatki 2021: Zmiany ws. VAT i e-handlu coraz bliżej Logowanie

Nie mam jeszcze konta Zapomniałeś loginu lub hasła? Już 1 lipca br. w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej obowiązywać zacznie tzw. pakiet VAT e-commerce, który ma ułatwić prowadzenie działalności firmom zajmującym się transgranicznym handlem internetowym i jednocześnie zwiększyć przejrzystość dla konsumentów. Pakiet zakłada m.in. rozszerzenie punktu kompleksowej obsługi dla VAT na internetową sprzedaż towarów. „Nowe przepisy wejdą w życie z dniem 1 lipca i będą regulować prawa i obowiązki sprzedawców internetowych i platform handlowych zarówno z UE, jak i spoza UE, operatorów pocztowych i kurierów, organów celnych i podatkowych, a także i konsumentów” – wskazuje Komisja Europejska. Obecnie towary o wartości poniżej 22 euro, importowane do UE przez firmy spoza wspólnoty, są zwolnione z podatku VAT. Od 1 lipca 2021 r. zwolnienie to nie będzie już dostępne, a podatek ma być pobierany od wszystkich towarów wprowadzanych na teren UE. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami, sprzedawcy internetowi muszą rejestrować się do celów VAT w każdym kraju UE, w którym os...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY

WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.

UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE. Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy

do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. REJESTRACJA dla nowych użytkowników LOGOWANIE dla użytkowników podatki.biz podaj e-mail: wprowadź hasło: zapomniałem hasła | problemy z logowaniem DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ? Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do: ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)

narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach

kalkulatorów i baz danych

działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania

strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji

newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą Czas rejestracji - ok. 1 min Uwaga Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »

: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given inon line: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given inon line