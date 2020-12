Podatki 2021: Wzory formularzy CIT do zmiany

Formularze podatkowe dla podatku dochodowego CIT zostaną dostosowane do zmian ustawowych – wynika z nowego projektu rozporządzenia Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. Modyfikacje dotyczą zarówno zmian związanych z pandemią koronawirusa, jak i innych zmian wprowadzanych w ustawie o CIT.

Nowy projekt określa nowe wzory zeznań (CIT-8 i CIT-8AB) oraz informacji (CIT-8/O, CIT/BR, CIT/8S, CIT-8SP, CIT/IP, CIT/WW, CIT/WZ, CIT/WZG i CIT/KW).

Poszczególne formularze zostaną przede wszystkim dostosowane do zmian przewidzianych w tarczach antykryzysowych. Pakiet modyfikacji dotyczy również listopadowej nowelizacji ustawy o CIT, w efekcie której podatnik chcący skorzystać z ryczałtu będzie zobowiązany do dopasowania dotychczasowych rozliczeń w CIT do nowych wymogów systemowych (uwzględnienie w podstawie opodatkowania kategorii świadczeń, które w innym razie pozostałyby nieopodatkowane albo mogłyby zostać opodatkowane podwójnie).

