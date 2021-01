Podatki 2021: Wyższa akcyza na podgrzewacze tytoniu może przynieść 1 mld zł

Resort sprawiedliwości planuje podniesienie akcyzy na podgrzewacze tytoniu, co może przynieść budżetowi państwa wzrost wpływów podatkowych o ok. 1 mld zł w skali roku. Z szacunków Instytutu Studiów Podatkowych wynika, że obecnie z jednej paczki papierosów do budżetu trafia przeszło 9 zł z akcyzy, a w odniesieniu do podgrzewaczy do tytoniu, przy porównywalnej cenie produktów, jest to mniej niż 2 zł.