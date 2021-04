Podatki 2021: Wybór formy opodatkowania w działalności gospodarczej

Od 2019 r. przedsiębiorca ma więcej czasu na wybór/zmianę formy opodatkowania według zasad ogólnych, liniowo alby ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Ostatecznego wyboru formy opodatkowania może bowiem dokonać do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnie pierwszy w roku podatkowym przychód (albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągniesz w grudniu roku podatkowego). Przed zmianami na wybór/zmianę formy opodatkowania przedsiębiorca miał czas do 20. stycznia danego roku albo nie później niż do dnia uzyskania pierwszego przychodu (jeśli działalność rozpoczęta była w trakcie roku). Dodajmy, że w przypadku karty podatkowej, nadal obowiązuje termin 20 stycznia na zgłoszenie opodatkowania tą formą albo zgłoszenia zmiany tej formy na inną.

...