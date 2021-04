Podatki 2021: Ważne zmiany ws. VAT i przesyłek z krajów trzecich

Podatnicy ułatwiający przy użyciu interfejsu elektronicznego (np. internetowe platformy handlowe) sprzedaż towarów z państw nienależących do Unii Europejskiej będą w określonych przypadkach zobowiązani do zapłaty VAT – wynika z projektu nowelizacji, który trafił niedawno do Sejmu. Zaplanowane na lipiec br. zmiany mają skutkować zwiększeniem konkurencyjności krajowych sprzedawców.