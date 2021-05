Podatki 2021: Ważna uchwała NSA ws. opodatkowania najmu

To sami podatnicy powinni decydować, czy wynajmowana nieruchomość należy do majątku osobistego czy też firmowego – wynika z nowej uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego. Uchwała NSA może mieć szczególnie duże znaczenie w odniesieniu do stanu prawnego przed 1 stycznia 2021 r., kiedy to ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych mógł być opodatkowany wyłącznie najem prywatny.