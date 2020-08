Podatki 2021: Termin do odliczenia VAT będzie dłuższy

Termin do odliczenia VAT naliczonego na bieżąco będzie wydłużony łącznie do 4 okresów rozliczeniowych – wynika z przygotowanego przez Ministerstwo Finansów projektu nowelizacji ustawy o VAT. W efekcie podatnicy rozliczający się miesięcznie będą mieli wydłużony efektywnie czas na dokonanie odliczenia do 4 miesięcy. W przypadku podatników, którzy rozliczają się kwartalnie, zasady pozostaną bez zmian.