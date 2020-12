Podatki 2021: Susz tytoniowy z nowym zwolnieniem z akcyzy

Z akcyzy zwolniony zostanie susz tytoniowy przeznaczany do badań laboratoryjnych w celu uzyskania fitosanitarnego świadectwa eksportowego lub reeksportowego – wynika z projektu rozporządzenia, który przygotowało Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. Nowe regulacje powinny wejść w życie w styczniu 2021 r.

Niedawno wprowadzono podobne zwolnienia z akcyzy m.in. dla płynów do e-papierosów, wyrobów nowatorskich i suszu tytoniowego – w odniesieniu m.in. do produktów przeznaczonych do badań naukowych i badań jakości. Teraz resort wprowadzi jeszcze dodatkowe zwolnienie dotyczące suszu.

„Zostanie wprowadzona regulacja, na mocy której możliwe będzie zwolnienie od akcyzy suszu tytoniowego w sytuacji przeznaczenia do badań laboratoryjnych lub testów w celu wydania fitosanitarnego świadectwa eksportowego lub fitosanitarneg...