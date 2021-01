Podatki 2021: Stosowanie znaków akcyzy ma być łatwiejsze

W projektowanym pakiecie ułatwień zaproponowano m.in. wyłączenie obowiązku nakładania znaków akcyzy w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego (np. płynu do e-papierosów i tzw. wyrobów nowatorskich) w celu wprowadzenia ich do składu podatkowego.

„Zmiana wynika z wejścia w życie od dnia 1 listopada 2019 r. przepisu art. 41 ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym, który umożliwia nabywanie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych do składu podatkowego, gdzie zostaną one objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy, przy spełnieniu określonych warunków, poprzez nadanie now...