Podatki 2021: Sprzęt ochronny i medyczny dłużej zwolniony z cła i VAT

Zwolnienie z cła oraz podatku od towarów i usług (VAT) dla przywożonego do Polski sprzętu ochronnego i medycznego zostanie przedłużone o kilka miesięcy. Przedłużenie zwolnienia do 30 kwietnia 2021 r. przewiduje decyzja Komisji Europejskiej z 28 października br. Wydłużenie ma bezpośredni związek z kryzysem związanym z koronawirusem i dotyczy sprzętu potrzebnego do zwalczania skutków pandemii COVID-19.