Podatki 2021: Portal podatkowy MF zaoferuje więcej możliwości

Resort finansów szykuje się do istotnych zmian w rozporządzeniu dotyczącym zakresu i warunków korzystania z portalu podatkowego. Katalog udostępnianych usług ma zostać rozszerzony m.in. o aplikację do generowania i wysyłania JPK (e-mikrofirma) i płatności online. Zmiany wejdą w życie już 15 lutego br.

„Zaproponowane zmiany zmierzają do ułatwienia podatnikom i innym podmiotem załatwianie spraw i dostępu do danych, które dotyczą tych podmiotów, a które znajdują się w posiadaniu organów KAS. Celem tych zmian jest jedynie ułatwienie sposobu wykonywania tych obowiązków, jak np. składanie deklaracji i dokonywanie płatności podatków, oraz korzystania z praw, takich jak dostęp do danych i dokumentów zawartych w CRP-KEP (zbieranych na etapie rejestracji podatników i płatników)” – wskazuje Ministerstwo Finans&oac...