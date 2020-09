Podatki 2021: Podatek cukrowy przyniesie budżetowi 3 mld zł rocznie

Nowa opłata od środków spożywczych (tzw. podatek cukrowy) ma przynieść budżetowi państwa ok. 3 mld zł wpływów w skali roku – wynika z rządowych założeń. Danina zacznie obowiązywać już z początkiem stycznia 2021 r. i obejmie przede wszystkim producentów napojów oraz hurtownie.

Podatek dotyczyć będzie napojów z dodatkiem cukrów, substancji słodzących, kofeiny lub tauryny. Opłata obejmie głównie podmioty zaopatrujące sklepy prowadzące sprzedaż detaliczną (np. producenci napojów i hurtownie).

Nowa opłata wyniesie co do zasady 0,50 zł w przypadku zawartości cukrów w ilości równej lub mniejszej niż 5 g na 100 ml napoju lub za zawartość w jakiejkolwiek ilości co najmniej jednej substancji słodzącej. Stawka wyniesie 0,05 zł za każdy gram cukrów ponad 5 g w 100 ml napoju....