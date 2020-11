Podatki 2021: Pakiet zmian w podatkach dochodowych z podpisem prezydenta

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustaw o podatkach dochodowych. Pakiet zmian obejmuje m.in. podniesienie do 2 mln euro limitu przychodów uprawniających do stosowania przez podatników stawki CIT na poziomie 9 proc. oraz ograniczenie tzw. ulgi abolicyjnej. Finalna wersja ustawy zakłada też budzące wiele kontrowersji objęcie podatkiem CIT spółek komandytowych. Większość nowych regulacji wejdzie w życie 1 stycznia 2021 r.

Nowe regulacje obejmują m.in. wprowadzenie do prawa podatkowego definicji spółki nieruchomościowej i ustanowienie szczególnych przepisów ws. opodatkowania tego rodzaju spółek. Jednymi z ważniejszych zmian będą także podniesienie z 1,2 mln euro do 2 mln euro limitu przychodów, który uprawnia do stosowania 9 proc. stawki CIT, oraz ograniczenie ulgi abolicyjnej (odliczenie limitowane do wysokości 1360 zł). Przewidziano również podwyższenie z 250 tys. euro do 2 mln euro limitu przychodów dotyczącego możliwości korzystania z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Najgłośniejszą ze zmian jest objęcie podatkiem CIT spółek komandytowych. Finalnie Sejm odrzucił korzystne dla biznesu poprawki senackie. Oznacza to, że...