Podatki 2021: Obowiązek informowania o strategii podatkowej coraz bliżej

Ustawa wdrażająca obowiązek ws. strategii podatkowych zostanie uchwalona najprawdopodobniej już 27 listopada br., a do końca miesiąca może być już opublikowana w Dzienniku Ustaw. Nowe regulacje powinny wejść w życie z początkiem 2021 r.

Finalnie nowy obowiązek informowania o realizowanej strategii podatkowej obejmie podatkowe grupy kapitałowe (ok. 65 grup) oraz podmioty o przychodach w wysokości ponad 50 mln euro (ok. 2,8 podatników). Podmioty te będą zobowiązane do przekazywania m.in. informacji dotyczących procesów i procedur zarządzania wykonywaniem obo...