Podatki 2021: Nowe wzory formularzy CIT

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie zmieniające część wzorów formularzy podatkowych dla podatku dochodowego CIT. Formularze zostały dostosowane do zmian na poziomie ustawowym. Modyfikacje odnoszą się głównie do kwestii związanych z pandemią koronawirusa oraz innych zmian ustawowych.

W rozporządzeniu określono zmienione wzory zeznań (CIT-8 i CIT-8AB) oraz informacji (CIT-8/O, CIT/BR, CIT/8S, CIT-8SP, CIT/IP, CIT/WW, CIT/WZ, CIT/WZG i CIT/KW).

Formularze dostosowano przede wszystkim do zmian wynikających z tarcz antykryzysowych. Nowe wzory uwzględniają także listopadową nowelizację ustawy o CIT, która przewiduje, że podatnik chcący skorzystać z ryczałtu jest zobowiązany do dopasowania dotychczasowych rozliczeń w CIT do nowych wymogów systemowych. Chodzi głównie o ujęcie w podstawie opodatkowania tych kategorii świadczeń, któ...