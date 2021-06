Podatki 2021: MF ureguluje uwalnianie środków z rachunku technicznego

Ministerstwo Finansów ureguluje w ustawie o VAT kwestię uwalniania środków z tzw. rachunku technicznego – wynika z projektu pakietu Slim VAT 2, który trafił niedawno do Sejmu. Nowe przepisy mają prowadzić do ujednolicenia podejścia organów podatkowych do rozpatrywania wniosków w tego rodzaju sytuacjach.